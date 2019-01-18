美媒指特朗普曾親自指示私人律師對國會說謊

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週五有報導指，特朗普總統在2016年總統大選時，曾親自指示私人律師Michael Cohen對國會說謊，不要如實披露特朗普在莫斯科一項地產項目的磋商細節，國會眾議院民主黨領袖已表示，會對有關報導進行調查。

網絡媒體BuzzFeed News引述兩名匿名執法官員報導稱，特朗普親自指示Cohen對國會說謊，雖然特朗普曾多次公開表示，他在俄羅斯沒有生意交易，但其實Cohen當時定期會向特朗普和他的家人就莫斯科的地產項目作出簡報.

BuzzFeed報導指，Cohen向通俄案特別檢察官穆勒透露，是特朗普親自指示他不要如實披露該發展項目的細節，以掩飾特朗普的參與度。

報導指，穆勒的調查團隊最先是從多名目擊證人的口供和公司內部電郵、文字短訊和其他文件，得悉特朗普曾親自發出指示，之後調查團隊向Cohen問話時，Cohen也親口承認特朗普指示他說謊。

民主黨的眾議院情報委員會主席Adam Schiff表示，將會了解報導是否屬實，他說有關報導是迄今特朗普面對的最嚴重指控。

另外，民主黨的眾議院司法委員會主席Jerrold Nadler表示，指示下屬對國會說謊屬於聯邦罪行，司法委員會必定會徹查事件。

特朗普週五發推文稱，Cohen是為了減刑而說謊。

Cohen因為向特朗普性醜聞女事主支付封口費，違反選舉財務法而被判監3年，他也承認曾對國會說謊，掩飾特朗普在莫斯科地產發展項目的細節。

白宮發言人Hogan Gidley接受Fox新聞台訪問時表示，大家如此認真看待BuzzFeed的報導”絕對是無稽”，但他卻多次拒絕否認特朗普曾指示Cohen說謊。

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