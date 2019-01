美媒指特朗普曾親自指示私人律師對國會說謊

【KTSF】

週五有報導指,特朗普總統在2016年總統大選時,曾親自指示私人律師Michael Cohen對國會說謊,不要如實披露特朗普在莫斯科一項地產項目的磋商細節,國會眾議院民主黨領袖已表示,會對有關報導進行調查。

網絡媒體BuzzFeed News引述兩名匿名執法官員報導稱,特朗普親自指示Cohen對國會說謊,雖然特朗普曾多次公開表示,他在俄羅斯沒有生意交易,但其實Cohen當時定期會向特朗普和他的家人就莫斯科的地產項目作出簡報.

BuzzFeed報導指,Cohen向通俄案特別檢察官穆勒透露,是特朗普親自指示他不要如實披露該發展項目的細節,以掩飾特朗普的參與度。

報導指,穆勒的調查團隊最先是從多名目擊證人的口供和公司內部電郵、文字短訊和其他文件,得悉特朗普曾親自發出指示,之後調查團隊向Cohen問話時,Cohen也親口承認特朗普指示他說謊。

民主黨的眾議院情報委員會主席Adam Schiff表示,將會了解報導是否屬實,他說有關報導是迄今特朗普面對的最嚴重指控。

另外,民主黨的眾議院司法委員會主席Jerrold Nadler表示,指示下屬對國會說謊屬於聯邦罪行,司法委員會必定會徹查事件。

特朗普週五發推文稱,Cohen是為了減刑而說謊。

Cohen因為向特朗普性醜聞女事主支付封口費,違反選舉財務法而被判監3年,他也承認曾對國會說謊,掩飾特朗普在莫斯科地產發展項目的細節。

白宮發言人Hogan Gidley接受Fox新聞台訪問時表示,大家如此認真看待BuzzFeed的報導”絕對是無稽”,但他卻多次拒絕否認特朗普曾指示Cohen說謊。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。