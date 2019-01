【KTSF】

白宮週五宣布,特朗普總統將於2月底與北韓領袖金正恩舉行第二次峰會,目標是雙方能就北韓無核化達成實質協議。

特朗普週五與到訪美國的北韓勞動黨中央副委員長金英哲在白宮會面,討論北韓無核化問題,會面歷時90分鐘,會後白宮宣布,特朗普將會與金正恩在2月底會面,時間和地點會稍後公布。

特朗普去年6月於新加坡與金正恩舉行首次歷史性會面,會後雙方磋適了無核化協議,但內容模糊欠缺細節,之後也無實質進展。

