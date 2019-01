特朗普以聯邦政府停擺為由 取消普洛西外訪行程

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四在國防部重申,一定要興建邊界圍牆,他突然取消國會眾議長普洛西乘坐軍機外訪的行程,逼普洛西解決圍牆撥款僵局,好讓關閉至今已27日的聯邦政府得以重開。

眾議長普洛西準備率領國會代表團前往布魯塞爾、埃及和阿富汗訪問7天,但臨行前幾分鐘,特朗普突然取消普洛西這次坐軍機外訪的行程,理由是聯邦仍然局部停運,因此押後普洛西這個公關活動是適當做法。

特朗普甚至說,普洛西坐民航機去就可以。

主流媒體認為,特朗普此舉是報復普洛西週三致函要求他押後發表國情咨文,理由是聯邦政府關閉,有關的聯邦機構未能做準備,她建議等政府重開後,總統才發表國情咨文。

普洛西辦公室就回應指,她此行目的就是感謝盟國支持,以及慰問當地的美軍人員。

此外,白宮也宣佈財長、國務卿和商務部長也不會出席下星期在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇,而特朗普在上星期已經取消參加這個會議。

