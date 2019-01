Tesla宣布裁員7% 逾3千員工丟飯碗

【KTSF】

電動車製造商Tesla行政總裁Elon Musk週五早上宣布,公司將會裁減7%員工,希望在降低成本下,能降低Tesla汽車的價格,讓更多人可以負擔購買。

Musk是透過向員工發信宣布裁員的消息,他說公司將只保留最重要的臨時工和合約員工。

Tesla總部位於南灣Palo Alto,Musk去年10月透露,Tesla的僱員人數有45,000人,這次裁員7%,意味有3,150人將會失業。

Musk在信中指,面對強大的競爭對手,Tesla必須裁員,生產更便宜的Model 3,他感激即將離去的員工過去對公司付出的努力。

目前Tesla的Model 3售價為44,000元,公司目標在今年將價格降至35,000元左右。

去年第三季度由於Model 3銷售良好,Tesla意外錄得盈利,但Musk週五表示,去年第四季盈利將會減少。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。