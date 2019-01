【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山警方週四公佈2018年暴力罪案統計數字,顯示與槍枝有關的罪案明顯下降。

與2017年相比,去年舊金山兇殺案下降了18%,與槍枝有關的兇殺案下降了37%,非致命槍擊案也下降三成,而嚴重攻擊罪案下降3%。

另外,財物盜竊案去年也大幅下降,汽車爆竊案下降17%,偷車案下降13%,一般盜竊案下降一成。

警方表示,罪案下降與當局增加警力,並加強步行巡邏有關。

此外,警方去年也收繳了1,276枝槍,比前年增加了4分之1。

警方表示,會繼續採用智能策略,並與社區加強合作,在未來兩年額外增加250名巡邏警員,以持續減少罪案率。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。