【KTSF 萬若全報導】

提到松露Truffle,大家想到這是一個非常昂貴的進口食材,由華人創辦的美國松露公司(American Truffle Company)宣布,7年來利用科學培育松露,首次收獲成功。

美國松露公司創辦人張克平(Robert Chang)說:”過去大概三個禮拜,這兩隻狗每天都在這𥚃聞松露,所以他們已經知道那棵樹下面可能有東西。”

Sonoma週四中午下了一場大雨,正是松露嗅犬大顯身手好機會,不到一小時,嗅到了埋在地底下的松露。

美國松露公司創辦人張克平說,他們針對果園特定的氣候及土壤條件,利用嚴格科學進行監控管理,終於栽培成功。

在美國松露都是歐洲進囗,需要5天時間,現在只要兩小時,新鮮的松露就可以送到米其林餐廳或是府上。

