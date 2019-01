【KTSF 吳宇斌報導】

由於有消費者在Perdue品牌的冷凍炸雞塊中發現木屑,有超過68,000磅的炸雞塊需要回收。

總部位於喬治亞州的Perdue食品公司,週四宣布回收68,244磅即食炸雞塊產品。

受影響的產品僅是22安士塑膠袋包裝的Perdue SimplySmart有機炸雞塊,生產日期是10月25日,最佳食用日期是今年10月25日,UPC編號是 72745-80656,該產品在全國都有銷售。

查詢詳情,請點擊:https://www.perduefarms.com/news/press-releases/perdue-foods-voluntarily-recall/

