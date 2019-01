舊金山華埠泊妥載推行20週年（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠的泊妥載計劃推行至今已經20年,農曆新年期間將會增加接載顧客來往華埠與停車場的穿梭小巴的班次。

開車到舊金山華埠難找停車位,使用泊妥載是其中一個解決辦法,星期六和星期日,大家開車到金融區Clay街的Golden Gateway停車場,停車之後,乘搭泊妥載的穿梭小巴或步行去華埠,攜帶停車證到參與泊妥載計劃的商店,購物消費滿3元,商家就會在停車證蓋印。

大家只需要付3元,就可以在金門停車場停車一整天,由上午9點到晚上10點。

舊金山華埠中華總商會區國雄(Eddy Au)說:”中國新年快到,希望市民多利用泊妥載,來到舊金山慶祝新年。”

農曆新年期間,泊妥載將增加穿梭小巴班次,2月2號和3號的花市,2月23號和24號街會和大巡遊,每15分鐘一班車,由上午9時至晚上10時。

1989年大地震之後,通往華埠的Embarcadero公路拆除,大大影響前往華埠的人流,商家的生意大受打擊,當時中華總商會顧問白蘭要求市府想辦法。

後來,中華總商會華協中心、金門停車場與舊金山交通局合作,推行泊妥載計劃,方便大家到華埠消費。

華協中心規劃員李嘉歡(Linda Ly)說:”新的一年,我們期望新的商戶參加計劃,我們已有500商戶參加,現在有更多新的商店進來,歡迎它們加入。”

