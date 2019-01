【KTSF 陳令楠報導】

南灣Palo Alto週一傍晚發生搶劫案,3名匪徒仍然在逃,警方公佈其中一名匪徒的掃瞄。

警方表示,週一傍晚6點半左右,年約30餘歲的男事主,沿著University大街走向火車站時,發現自己被3名年輕男子跟蹤。

男事主停下來讓他們先走,卻被3名疑犯擋住去路,並搶走手機,疑犯更試圖暴力襲擊事主,3人隨後逃離現場。

警方稱,3名疑犯均是十幾歲的少年,身高5呎7吋至5呎10吋,犯案時身穿深色衣服與連帽衫。

警方公佈其中一名疑犯的掃瞄,他被指是拉美裔,年約15至18歲,涉嫌意圖襲擊事主。

警方仍在調查案件。

