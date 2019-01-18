奧克蘭教師集體請病假 抗議合約談判陷僵局

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）聯合校區和教師的勞資合約談判陷入僵局，部分高中和初中的老師週五集體請病假以示抗議，並且要向校區傳達一個重要訊息。

來自奧克蘭聯合校區幾間高中和初中的老師，週五集體請病假，早上在奧克蘭Technical高中外面集會抗議。

有教師說：”我教學生做陶瓷的，校區沒有給我們錢去買最基本所需的黏土，許多教師都遇到這個問題，不單止是我，我們在灣區掙扎求存，身為老師，賺這樣的薪水。”

東灣時報的報導指出，在奧克蘭聯合校區當教師，起薪點是46,570元，平均年薪是63,149元。

教師工會要求校區3年加薪12%，而校區提出3年加薪5%，老師也要求小班教學，有學生表示支持老師。

有學生說：”我知道許多老師離開學校，我的同學上課沒有老師，半年都是代課老師，在奧克蘭生活很貴，很艱難。”

奧克蘭聯合校區發言人表示，未知週五有多少教師請病假，而有份請病假的老師，有可能面對紀律處分。

校區發言人指出，校區正面對財政困難，計劃下年度要削減3,000萬元預算，並且關閉部分學校，不過校區表示，會盡力避免教師罷工。

洛杉磯校區幾萬名教職員週一開始罷工，短短幾天就導致校區損失9,700萬元州教育經費。

而奧克蘭校區的教師週五集體請病假其中一個目的，就是要讓校區知道，如果合約談判沒有進展，教師支持發動罷工，奧克蘭教師協會計劃下個月投票決定是否發動罷工。

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