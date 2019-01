奧克蘭教師集體請病假 抗議合約談判陷僵局

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區和教師的勞資合約談判陷入僵局,部分高中和初中的老師週五集體請病假以示抗議,並且要向校區傳達一個重要訊息。

來自奧克蘭聯合校區幾間高中和初中的老師,週五集體請病假,早上在奧克蘭Technical高中外面集會抗議。

有教師說:”我教學生做陶瓷的,校區沒有給我們錢去買最基本所需的黏土,許多教師都遇到這個問題,不單止是我,我們在灣區掙扎求存,身為老師,賺這樣的薪水。”

東灣時報的報導指出,在奧克蘭聯合校區當教師,起薪點是46,570元,平均年薪是63,149元。

教師工會要求校區3年加薪12%,而校區提出3年加薪5%,老師也要求小班教學,有學生表示支持老師。

有學生說:”我知道許多老師離開學校,我的同學上課沒有老師,半年都是代課老師,在奧克蘭生活很貴,很艱難。”

奧克蘭聯合校區發言人表示,未知週五有多少教師請病假,而有份請病假的老師,有可能面對紀律處分。

校區發言人指出,校區正面對財政困難,計劃下年度要削減3,000萬元預算,並且關閉部分學校,不過校區表示,會盡力避免教師罷工。

洛杉磯校區幾萬名教職員週一開始罷工,短短幾天就導致校區損失9,700萬元州教育經費。

而奧克蘭校區的教師週五集體請病假其中一個目的,就是要讓校區知道,如果合約談判沒有進展,教師支持發動罷工,奧克蘭教師協會計劃下個月投票決定是否發動罷工。

