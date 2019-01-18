紐森望科技企業出手相助 為中產建可負擔房屋

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森希望科技企業幫忙，低息貸款給發展商，為中產階級興建更多可負擔房屋。

紐森上任後，在他的預算案中提及要解決加州的住屋危機，建議州政府撥備5億元，為中產階層發展可負擔房屋。

紐森也希望科技企業可以配對同等數額的款項，即5億元，透過低息貸款提供給發展商，這樣發展商可獲得合共10億元，用來興建中產階級可負擔房屋。

紐森週二也與聖荷西市長Sam Liccardo討論這個房屋大計，Liccardo承諾聖荷西將會額外資助1,000萬元來建屋，他又暗示，矽谷的科技企業

將會跟隨這樣做。

紐森表示，過去半年他已經與部份科技公司接觸，談及這個計劃，而矽谷公共政策組織的主席也表達支持這個計劃。

這個組織擁有超過350個會員，當中包括科技業的龍頭。

消息指出，這些可負擔房屋的申請者，必須符合中產的入息限制，例如”四人家庭”的年收入要有8.3萬元。

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