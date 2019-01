【KTSF 黃恩光報導】

位於中半島的Millbrae Pancake House餐館,去年發生持槍搶劫案,警方拘捕了4名涉案疑犯,另外有一個匪徒仍然在逃。

警方指出,去年2月2號星期五下午1點幾,兩個穿黑衣的匪徒,在Millbrae Pancake House外面的停車場搶劫一對顧客,其中一個賊人有手槍。

警方表示,,案發之前,4個TRE-4幫派分子在餐館裡面看到受害人,然後通知另外兩個幫派同黨到餐館外面搶劫受害人。

時隔將近一年,警方拘捕了4個涉案疑犯,另外一個匪徒Rene Goldie Fiapoto,較早前因為一宗爆竊案在舊金山被捕。

他保釋候審期間,割斷在他腳跟的監控器,目前仍然在逃。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。