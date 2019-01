Kome自助餐館被裁員工講述經歷（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

中半島Daly City的Kome自助餐廳,涉及的勞資糾紛尚未解決,日前又因為要裝修,必須停業3個月,而辭退約70名員工,週四有Kome員工講述他的經歷,另外有一些團體和市議員都表示會支持Kome員工。

Kome餐館聲稱因為要裝修,在本週一關門,並停業3個月,有員工指老闆只在1月3號才通知員工。

Kome員工阿平說:”至少沒有跟樓面員工當面講過任何說話,只是冷冰冰貼上告示說關門,我覺得根本不尊重我們工人,無視我們。”

一名在Kome工作了6至7年的員工接受電話訪問時表示,從店鋪開張以來,已發現有拖久薪金等問題,直至最近有同事向勞工局告發,才知道原來有途徑索回補償。

阿平說:”我入職時已有此問題,勞工局雖然有幫我們追數,但數目有限,這問題以前一直都有,超時工作以前一直都有,以及落場工作無薪資,休息十分鐘等都沒有給我們,這也只是冰山一角,很多華人餐廳都有此問題。”

他說目前申請了失業金。

Daly City市議員Jusyln Manalo表示,最近通過一項議案,希望防止這種事情再發生。

Manalo說:”這次事件推動市議會通過一項議案,確保市府資金不會落入任何拖久薪金的商業,例如Kome。”

華人進步會以及華人權益促進會等組織,週四都表示會全力支持Kome員工,為他們在3月聽證會提供法律及保障方面援助。

亞洲法律聯會代表Winifred Kao說:”我們正審視該店停業和裁員問題,很關注其停業時機和手法是否合法,勞工局也正在調查。”

Kome的其中一位老闆梁大維表示,是由於樓宇業主要求他們裝修,所以才在被逼之下關閉餐廳3個月。

樓宇業主就不願評論店鋪關閉的原因。

梁大維被問到為何在兩星期內才通知員工時,他說詢問過律師,指有關做法是合法,他又堅稱沒有拖久薪金,有付足夠加班費,並表示將於聽證會上提交證據支持。

去年加州勞工專員辦公室指,Kome涉嫌違反勞工條例,比如沒有支付最低工資、沒有付加班費等拖欠133名現任和前任員工的薪水,當局對餐館開罰516萬,餐館老闆正在對這起事件提出上訴。

加州勞工專員辦公室將在3月對上訴舉行聽證,並做出最後裁決。

