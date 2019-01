【KTSF】

東灣Fremont市的最低工資,將會在3年之內調升至15元。

Fremont市議會週二晚投票通過相關的決定。

從今年的7月1日開始,僱員人數在26人或以上的公司,最低時薪需達到13.50元。

而到2020的7月1日,則需調升至15元。

僱員人數在25人或以下的企業,有多一年時間才需要將最低時薪調升至15元。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。