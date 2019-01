【KTSF 張麗月報導】

在北加州Davis市殉職的新進女警Natalie Corona,週五舉行追思會,來自加州數以千計的執法人員都有出席。

Corona的追思會,週五早上在UC Davis大學裡面舉行,包括來自灣區的全加州大約6,000名執法人員出席。

加入警隊只有兩星期的22歲女警Corona,上星期四在UC Davis校園附近調查一宗三車連環相撞意外時,有人向她開槍。

她中槍倒地,送院急救,其後不治。

警方其後在附近一個民宅搜捕一個涉案的槍手,槍手其後吞槍自盡,他是48歲的Davis居民Kevin Douglas Limbaugh。

警方發現他在屋內留下字條,聲稱不滿警方使用”超音波”來令狗隻不要吠。

事發後,Davis市的商店發起籌款活動,以懷念這位殉職的女警。

