【i-CABLE】

在北京,國台辦主任劉結一表示,”一國兩制”的提出是為了照顧台灣現實情況,維護台灣同胞利益福祉,是祖國和平統一的最佳安排,體現了大陸對台灣同胞的關愛。

劉結一在全國台胞投資企業聯誼會的活動上表示,推進祖國和平統一進程,是不可阻擋的歷史潮流,批評台灣極少數人最近的荒謬言論別有用心,利用兩岸同胞製造問題來謀利,重申台獨沒有和平,分裂勢力只會把台灣引入危險境地。

在台北,陸委會則批評劉結一的說話充滿謊言,試圖欺瞞推銷”一國兩制”,台灣民意拒絕這個建議,各界亦絕不會”與虎謀皮”,不會附和及參與討論”兩制方案”。

