灣區降雨量接近正常水平 週末上雪山要小心駕駛

【KTSF 梁秋玉報導】

國家氣象局資料顯示，截至目前，灣區的降雨量已經達到今冬正常水平的85%至95%，而本週末還將有較弱降雨，不過Sierra山區則可能有較強降雪。

國家氣象局表示，進入今年1月時，灣區的降雨量只達到正常水平的60%至65%，不過到本週四為止，北灣Santa Rosa的雨量已達正常水平的93%，今年雨季開始至今，該地區的總降雨量為17.12吋，與同期正常相比，雨水量增加近6吋。

南灣聖荷西的雨量也已達正常水平的87%，總降雨量則是5.9吋，不過與往年正常雨量相比，卻減少了約一吋。

氣象局預測，灣區本週日還將有較弱降雨。

另外，氣象局也預測，有另一股較強風暴將於本週日抵達Sierra Nevada，給山區帶來約一呎雪量，不過明顯要比本週早前的雪量少。

而這個週末剛好是馬丁路德金博士紀念日長週末，很多民眾計劃到Lake Tahoe滑雪度假，但道路狀況要格外小心。

當局提醒前往Sierra山區的民眾，雪天路滑，視線不好，而且風力時速最高可達40哩，因此開車時要非常謹慎，車輛之間要保持足夠距離。

當局也提醒駕駛人士，最好先查看前往目的地的天氣狀況，再決定是否出行。

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