灣區降雨量接近正常水平 週末上雪山要小心駕駛

【KTSF 梁秋玉報導】

國家氣象局資料顯示,截至目前,灣區的降雨量已經達到今冬正常水平的85%至95%,而本週末還將有較弱降雨,不過Sierra山區則可能有較強降雪。

國家氣象局表示,進入今年1月時,灣區的降雨量只達到正常水平的60%至65%,不過到本週四為止,北灣Santa Rosa的雨量已達正常水平的93%,今年雨季開始至今,該地區的總降雨量為17.12吋,與同期正常相比,雨水量增加近6吋。

南灣聖荷西的雨量也已達正常水平的87%,總降雨量則是5.9吋,不過與往年正常雨量相比,卻減少了約一吋。

氣象局預測,灣區本週日還將有較弱降雨。

另外,氣象局也預測,有另一股較強風暴將於本週日抵達Sierra Nevada,給山區帶來約一呎雪量,不過明顯要比本週早前的雪量少。

而這個週末剛好是馬丁路德金博士紀念日長週末,很多民眾計劃到Lake Tahoe滑雪度假,但道路狀況要格外小心。

當局提醒前往Sierra山區的民眾,雪天路滑,視線不好,而且風力時速最高可達40哩,因此開車時要非常謹慎,車輛之間要保持足夠距離。

當局也提醒駕駛人士,最好先查看前往目的地的天氣狀況,再決定是否出行。

