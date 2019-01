章瑩穎失蹤案 法官駁回被告律師6項動議（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中國北大訪問學者章瑩穎(Yingying Zhang)失蹤案,辯方律師團最近向法庭提出6項動議,不過被法官駁回,案件仍會照原計劃繼續審理。

章瑩穎失踪一年半,至今仍沒有下落,懷疑涉案男子Brendt Christensen目前面臨綁架、禁錮及誘騙等控罪仍被羈押中。

Christensen的辯護律師團上個月中提出6項動議,包括要求廢止聯邦起訴、排除被告女友攜竊聽器與其對話過程中所獲取的錄音、排除被告兩次與警察的談話,以及與其女友多次對話的證據、排除被告被捕後在獄中的電話通話錄音、排除搜查嫌犯公寓內找到的證據。

此外,辯方律師還認為,在已廢除死刑的伊州依照聯邦法尋求死刑,乃是違反聯邦憲法。

法官在聽取控辯雙方的辯論後,日前駁回了這6項動議,章家的法律顧問認為法官的裁定意義重大。

章家法律顧問Wang Zhidong說:”最大的不同就是咱們所在的伊利諾伊州已經廢除了死刑,如果在州裡面用州法審判的話,克裡斯汀森被定了罪,最高刑法就是終身監禁,而在聯邦法的管轄權限下,一個罪犯如果被定了有綁架致死罪,他可能的刑罰就是兩種,一,死刑,二,終身監禁,所以只有在聯邦法管轄權下才能夠尋求死刑。”

章瑩穎2017年4月到伊利諾伊大學香檳分校進修,6月9日離開校園後失蹤,隨後警方查出同校的助教Christensen涉嫌綁架,不過他拒絕說出章瑩穎的下落。

儘管章瑩穎至今沒被找到,但是檢方認定章瑩穎已經遇害身亡,案件將按原計劃於今年4月2日起繼續審理。

