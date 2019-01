【KTSF】

中半島一名17歲少年,涉嫌在Woodside高中踏單車時,非禮一名女童,該名少年已被捕。

San Mateo縣警是於週一傍晚6時45分接獲舉報,指位於Churchill大街199號的Woodside高中發生非禮案,該校位於Woodside市和紅木城交界的未設市地區。

女童稱,她當時與友人正在步行,疑犯踏單車在她們中間路過,疑犯接著放慢車速,伸手摸她的臀部,接著踏單車離開,女童與友人立即奔跑離開。

警方接報後,成功查出疑犯的身分,於週三傍晚將他拘捕,當局沒有公開其身分,只透露他並非Woodside高中的學生。

