聯邦政府如繼續停擺 或影響特朗普發表國情咨文

【KTSF 張麗月報導】

如果聯邦政府局部停擺繼續拖下去，除了影響經濟之外，還有可能影響到特朗普總統不能如期發表國情咨文，原因何在？

國會眾議長普洛西週三致信給特朗普，要求推遲原訂在本月29號舉行的總統國情咨文演說，又或者特朗普可以用書面發表國情咨文。

普洛西說，當圍牆撥款解決了，聯邦政府全面重開之後，她就會與特朗普商討再訂國情咨文發表的時間。

普洛西指出，她希望推遲總統國情咨文，主要是考慮到保安和安全問題，因為”國情咨文演說”被列為”國家特別安全活動”，需要動用聯邦所有資源來搞，況且也需要預早幾個星期前與聯邦多個部門一齊籌劃，但目前有9個聯邦機構停擺已經踏入第26天，當中包括國土安全、國務院和司法部等部門。

普洛西說：”這需要數以百計人做物流和安全工作，大部份這些人都被迫放假，或是政府停擺受害人。”

暫時仍未知特朗普是否會如期發表國情咨文，但普洛西仍然堅持，在圍牆撥款方面她不會讓步。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。