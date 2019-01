聯邦政府如繼續停擺 或影響特朗普發表國情咨文

【KTSF 張麗月報導】

如果聯邦政府局部停擺繼續拖下去,除了影響經濟之外,還有可能影響到特朗普總統不能如期發表國情咨文,原因何在?

國會眾議長普洛西週三致信給特朗普,要求推遲原訂在本月29號舉行的總統國情咨文演說,又或者特朗普可以用書面發表國情咨文。

普洛西說,當圍牆撥款解決了,聯邦政府全面重開之後,她就會與特朗普商討再訂國情咨文發表的時間。

普洛西指出,她希望推遲總統國情咨文,主要是考慮到保安和安全問題,因為”國情咨文演說”被列為”國家特別安全活動”,需要動用聯邦所有資源來搞,況且也需要預早幾個星期前與聯邦多個部門一齊籌劃,但目前有9個聯邦機構停擺已經踏入第26天,當中包括國土安全、國務院和司法部等部門。

普洛西說:”這需要數以百計人做物流和安全工作,大部份這些人都被迫放假,或是政府停擺受害人。”

暫時仍未知特朗普是否會如期發表國情咨文,但普洛西仍然堅持,在圍牆撥款方面她不會讓步。

