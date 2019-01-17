特朗普公布新導彈防禦戰略 聚焦發展太空防衛系統

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特朗普總統公佈新的導彈防禦戰略，重點發展太空防衛系統，將在太空部署雷達和感應器，偵測和摧毀敵方導彈。

特朗普沒明言針對那些國家，但署理國防部長指俄羅斯及中國都在發展更難追蹤，及更難截擊的導彈。

特朗普到五角大樓公佈美國9年來首份導彈防禦系統評估報告，將焦點放在太空，他指未來除了部署地面導彈攔截系統外，還會在太空建立雷達和感應器系統，以便更迅速地偵測和摧毀外來導彈。

特朗普又指，美國未來會繼續向盟友出售導彈防禦系統及相關技術。

特朗普沒明言新戰略是要抗衡哪些國家的威脅，署理國防部長沙納漢則指，俄羅斯和中國等正積極研發，難以追蹤及擊落的新型導彈。

有官員透露美國還會研究部署在太空的導彈攔截系統，第一時間摧毀敵方發射的導彈，特朗普初上任時，已下令研究更新導彈防禦戰略，原定在2017年底公佈評估報告，至去年初再度延遲。

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