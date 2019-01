特朗普公布新導彈防禦戰略 聚焦發展太空防衛系統

【i-CABLE】

特朗普總統公佈新的導彈防禦戰略,重點發展太空防衛系統,將在太空部署雷達和感應器,偵測和摧毀敵方導彈。

特朗普沒明言針對那些國家,但署理國防部長指俄羅斯及中國都在發展更難追蹤,及更難截擊的導彈。

特朗普到五角大樓公佈美國9年來首份導彈防禦系統評估報告,將焦點放在太空,他指未來除了部署地面導彈攔截系統外,還會在太空建立雷達和感應器系統,以便更迅速地偵測和摧毀外來導彈。

特朗普又指,美國未來會繼續向盟友出售導彈防禦系統及相關技術。

特朗普沒明言新戰略是要抗衡哪些國家的威脅,署理國防部長沙納漢則指,俄羅斯和中國等正積極研發,難以追蹤及擊落的新型導彈。

有官員透露美國還會研究部署在太空的導彈攔截系統,第一時間摧毀敵方發射的導彈,特朗普初上任時,已下令研究更新導彈防禦戰略,原定在2017年底公佈評估報告,至去年初再度延遲。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。