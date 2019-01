【KTSF 劉瑩報導】

舊金山Van Ness大道工程進度出現延誤,預計工程完工時間將推遲至2021年。

耗資3億1,600萬元的Van Ness大道工程,進度將推遲1年零9個月,於此同時,承包商還提交了2,160萬的超支申請,超資申請可能陸續有來。

造成延誤的原因之一,是在更換該段基礎設施時,發現多數十條“意外”的線路,報導指這些線路都有上百年歷史。

Van Ness大道改造工程從2016年開始,目的是要建成快速巴士線,縮短Market街至Lombard街之間的行車時間。

工程的封路措施,同時影響沿線商業的生意,有商戶表示,行人在夜間不願意走過有圍欄的行人道,因為擔心安全問題。

