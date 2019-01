【KTSF】

東灣Piedmont市北面週四早上6時11分發生黎克特制3.5級地震。

美國地質研究所(USGS)的資料顯示,這場地震發生在Hayward斷層上,震央位於Piedmont市以北約3英哩的位置,震源深度約為7.2英哩,屬於淺層地震。

週三差不多在同一位置也曾發生一場3.4級地震,震央在Tunnel Road夾13號公路附近。

東灣柏克萊市、奧克蘭市(屋崙)和舊金山都有居民報稱感到震動,當局目前未收到傷亡報告。

