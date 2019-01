【KTSF 郭柟報導】

舊金山地檢官George Gascon即將卸任,目前已有5人宣佈有意競逐地檢官一職,其中包括華裔檢察官湯曉慧(Nancy Tung)。

湯曉慧說:”我會採取更全面地檢控罪案,不只是單純提出訴訟,而是改變罪案出現的環境,令罪案不再發生,以及重新建立與其他執法部門的合作關係,前幾年合作有缺裂。”

湯曉慧週三早上正式宣佈參選地檢官一職,她曾在舊金山地檢處擔任過地檢律師,目前是東灣Alameda縣的檢控官。

另外4名參選人還包括前警察協會主席Suzy Loftus、舊金山助理公辯律師Chesa Boudin、前消防協會主席Joe Alioto,以及加州助理司法部長Leif Dautch。

