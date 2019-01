洛杉磯聯合校區教職員大罷工 私立特許學校教師也響應

【KTSF】

洛杉磯聯合校區的教職員大罷工週四踏入第4天,私立的特許學校的教師也響應,這個是前所未見的事。

3萬多名教職員繼續在洛杉磯市內集會示威,除了有一萬多名家長聲援他們外,還有Accelerated Chater Schools特許學校網絡旗下3間學校的教職員也響應同業的訴求。

特許學校的教職員也為自己爭取較好的待遇,他們批評現行私立特許學校的經營方式,要求享有就業安全保障 、醫療福利和有約束力的仲裁,特許學校的教職員一般都沒有工會的保護。

至於洛杉磯聯合校區的教職員則要求加薪、縮小班級人數,以及增加輔導資源。

由於與校區談判破裂,這場罷工不知何時結束,校區首長Austin Beutner表示願意與各方協商解決問題。

Beutner說:”隨時隨地我都會談以求解決,與教師工會領導層任何人或社區能幫助解決的人,因為我們願意現在便解決。”

學校仍然開放,但上課的學生就很少,洛杉磯聯合校區有900間學校聘用3萬教職員,服務50多萬學生。

