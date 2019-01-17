Kome自助餐館裝修停業3個月 裁退70員工（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中半島Daly City的Kome自助餐館涉及的勞資糾紛尚未完結，日前又因為要裝修必須停業3個月，而裁退約70名員工，卻只給他們不到兩星期的通知。

位於Junipero Serra Boulevard的Kome餐館週一關門，一些顧客上門撲空。

Kome這次關門，其中一名老闆梁大維對本台表示，餐館的生意一向很好，這次是樓宇業主決定要裝修，所以餐館必須暫時停業3個月。

梁大維表示，業主說餐館廚房裡面一幅牆破爛需要維修。

但是一些僱員投訴，餐館週一關門，老闆只在1月3號通知他們，農曆新年將至，令到他們措手不及。

華人進步會政治主任林德樂說：”其實這個老闆一直以來都對工人非常不尊重，完全沒有考慮他們在這段時間怎樣去處理和工人的欠薪問題。”

華人進步會提出的欠薪問題，去年加州勞工專員辦公室指控Kome違反勞工條例，比如沒有支付最低工資、沒有付加班費等，拖欠133名現任和前任員工的薪水，當局對餐館開罰516萬。

餐館老闆正在對這起事件提出上訴，因此還沒有向員工支付欠薪。

華人進步會透露，餐館沒有向被解僱的職員表示，受否將在裝修之後重新僱用他們，一些員工在找工作，一些已經申請失業救濟金，一些乾脆回中國過年。

而加州勞工專員辦公室將在3月對上訴舉行聽證，並做出最後裁決。

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