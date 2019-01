移民崎嶇之路：聯邦政府停擺對移民申請有否影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦政府局部停擺,對於移民和簽證的申請,還有移民案件的審理,是否會受到影響?

隸屬於國土安全部的美國公民及移民服務局(USCIS),以及隸屬於聯邦司法部的聯邦移民法庭,都屬於聯邦機構,這次的聯邦政府局部停擺,有哪些移民相關業務受到影響呢?

USCIS官網在去年12年22日政府局部關門時就發出公告稱,除了極少數例外情況,例如投資移民EB5地區中心計畫因為法律過期而宣告停止,其他的運作基本不受影響。

移民律師王小禾說:”處理移民和簽證、非移民簽證申請,這是USCIS,這部分的作業沒有受到影響,如果說你要到移民局申請、H1簽證、L1簽證或者延期、或者移民局面談,這部分沒有受影響。”

王小禾上週五剛剛到移民局,在舊金山的辦公室,他表示,凡是USCIS收費的作業,包括綠卡、簽證和面談等業務都照常進行。

王小禾說:”我們所有的申請、遞交、批准和面談都是照常進行,我上個禮拜五才去舊金山移民局,有一個面談,我也問了他們、談了一下,他們沒有受到任何影響,一切都很正常的進行。”

不過涉及移民法庭的案件,如果當事人沒有被羈押,而是在外等待法院審理案件,目前就完全停擺。

王小禾說:”你的客人不是被關起來的,是在外面的,這部分全部停止了,我們最近有好多個聽證會都已經被取消了,這個要等到政府開放,重新打開了以後,才可以繼續進行。”

由於白宮與國會的預算協商遲遲沒有進展,這些移民案件的審理影響人數一直在增加,而未來聯邦政府重開後,這些被取消的聽證會都要重新安排,不過會安排在什麼時候就很難說了。

王小禾說:”對某些人來講,這可能會是好事,如果說你希望你的案子拖延的話,或者是你拖延了,不是你的原因拖延的,你就可以申請到工卡,有一部分人是這樣的情況,就可以合法的工作,那這可能對他們是好事,但也有一小部分人可能希望這個案件盡快有一個結論,對他們來將這就很難講。”

舉例來說,申請庇護被否決的人,會將案件提交移民法庭審理,由於聯邦移民法庭也局部停擺,當法庭無法在150天內就該庇護案件作出裁決,申請人就可以申請工卡,而在案件提出180天內仍沒有裁決的話,申請人的工卡就會被批准,讓申請人在等待裁決時可以合法在美國工作。

