移民崎嶇之路：聯邦政府停擺對移民申請有否影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦政府局部停擺，對於移民和簽證的申請，還有移民案件的審理，是否會受到影響？

隸屬於國土安全部的美國公民及移民服務局（USCIS），以及隸屬於聯邦司法部的聯邦移民法庭，都屬於聯邦機構，這次的聯邦政府局部停擺，有哪些移民相關業務受到影響呢？

USCIS官網在去年12年22日政府局部關門時就發出公告稱，除了極少數例外情況，例如投資移民EB5地區中心計畫因為法律過期而宣告停止，其他的運作基本不受影響。

移民律師王小禾說：”處理移民和簽證、非移民簽證申請，這是USCIS，這部分的作業沒有受到影響，如果說你要到移民局申請、H1簽證、L1簽證或者延期、或者移民局面談，這部分沒有受影響。”

王小禾上週五剛剛到移民局，在舊金山的辦公室，他表示，凡是USCIS收費的作業，包括綠卡、簽證和面談等業務都照常進行。

王小禾說：”我們所有的申請、遞交、批准和面談都是照常進行，我上個禮拜五才去舊金山移民局，有一個面談，我也問了他們、談了一下，他們沒有受到任何影響，一切都很正常的進行。”

不過涉及移民法庭的案件，如果當事人沒有被羈押，而是在外等待法院審理案件，目前就完全停擺。

王小禾說：”你的客人不是被關起來的，是在外面的，這部分全部停止了，我們最近有好多個聽證會都已經被取消了，這個要等到政府開放，重新打開了以後，才可以繼續進行。”

由於白宮與國會的預算協商遲遲沒有進展，這些移民案件的審理影響人數一直在增加，而未來聯邦政府重開後，這些被取消的聽證會都要重新安排，不過會安排在什麼時候就很難說了。

王小禾說：”對某些人來講，這可能會是好事，如果說你希望你的案子拖延的話，或者是你拖延了，不是你的原因拖延的，你就可以申請到工卡，有一部分人是這樣的情況，就可以合法的工作，那這可能對他們是好事，但也有一小部分人可能希望這個案件盡快有一個結論，對他們來將這就很難講。”

舉例來說，申請庇護被否決的人，會將案件提交移民法庭審理，由於聯邦移民法庭也局部停擺，當法庭無法在150天內就該庇護案件作出裁決，申請人就可以申請工卡，而在案件提出180天內仍沒有裁決的話，申請人的工卡就會被批准，讓申請人在等待裁決時可以合法在美國工作。

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