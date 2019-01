華為被指竊取T-Mobile商業機密 美國或刑事起訴

【KTSF】

美國傳媒報道,聯邦檢察官正調查華為涉嫌竊取美國企業商業機密短期內或提出刑事起訴,中方質疑背後意圖,指如果動輒將普通民事案件政治化,是不符合自由公平競爭規則。

《華爾街日報》引述消息人士報道,刑事調查主要針對5年前一宗涉及華為的民事訴訟,事源美國電訊商T-Mobile在2014年聘用華為為手機供應商,T-Mobile之後入稟民事控告華為盜用他們研發的機械人技術,這個的機械人會模擬人類手指輕觸手機屏幕的動作,檢測智能手機。

入稟狀指兩名華為員工偷偷地多帶一名員工進入實驗室,未經批准就拍照,還試圖盜取機械人的手指狀部件,T-Mobile前年獲裁定勝訴,華為要賠償480萬美元,華為之後已經上訴,但承認當時兩名員工行為不當。

中方關切案件,指將已循法律途徑解決的民事糾紛,再作刑事調查,做法不尋常。

另外,有美國共和、民主兩黨議員聯合提交議案,要求總統採取措施,禁止向違反美國制裁或出口管制法規的中國電訊公司出口任何美國芯片或其他零部件,議案特別提及華為和中興,他們不單被指無遵守美國對伊朗的制裁令,更懷疑兩間公司的設備被中國政府用來監視美國人。

