日裔婦半月灣抱嬰孩下水 疑企圖謀殺自殺被捕

【KTSF】

一名36歲日裔女子週二在中半島半月灣(Half Moon Bay)涉嫌企圖謀殺被捕,San Mateo縣警當時在Poplar沙灘發現該名女子抱著嬰孩,全身濕透,有目擊者報稱看到她抱著嬰孩步入水中。

當局是於下午3時10分接報,指有人可能企圖自殺,縣警到達後,發現來自南灣Cupertino市的日裔女子Chisato Chiyoda和一名嬰孩全身濕透,當時的溫度只有華氏56度。

稍早,有目擊者指稱Chiyoda行為怪異,曾抱著嬰兒步進水中,調查員相信案件是一宗企圖謀殺及自殺案。

女子與嬰孩都出現低溫症狀,即場接受治療後已送院檢查。

Chiyoda出院後已被警方拘捕,嬰孩已轉交兒童保護組照顧。

任何人如能就本案提供消息,請聯絡警方,電話:(650) 363-4062,或電郵往:[email protected]

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。