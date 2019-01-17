日裔婦半月灣抱嬰孩下水 疑企圖謀殺自殺被捕

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一名36歲日裔女子週二在中半島半月灣（Half Moon Bay）涉嫌企圖謀殺被捕，San Mateo縣警當時在Poplar沙灘發現該名女子抱著嬰孩，全身濕透，有目擊者報稱看到她抱著嬰孩步入水中。

當局是於下午3時10分接報，指有人可能企圖自殺，縣警到達後，發現來自南灣Cupertino市的日裔女子Chisato Chiyoda和一名嬰孩全身濕透，當時的溫度只有華氏56度。

稍早，有目擊者指稱Chiyoda行為怪異，曾抱著嬰兒步進水中，調查員相信案件是一宗企圖謀殺及自殺案。

女子與嬰孩都出現低溫症狀，即場接受治療後已送院檢查。

Chiyoda出院後已被警方拘捕，嬰孩已轉交兒童保護組照顧。

任何人如能就本案提供消息，請聯絡警方，電話：(650) 363-4062，或電郵往：[email protected]

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