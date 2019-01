聯邦政府停擺若持續 美國或重現經濟衰退

【KTSF 鄭麗娜報導】

聯邦政府停擺進入第26天,白宮承認,聯邦政府停擺對美國經濟的衝擊比預期的嚴重得多。

政府停擺將近一個月,不但影響聯邦僱員的生活,也窒礙聯邦多項服務,對美國的經濟造成重大的衝擊。

這些服務已經或即將停頓,包括公路致命車禍的調查、公路與橋樑的維修、集體運輸系統的維修、污染檢查、農業報告、國立的博物館、動物園、國家公園的夏天旅遊旺季準備工作、聯邦法庭日常的辦工、聯邦對低收入家庭的租金補助、聯邦糧食券下個月的發放等等。

特朗普的經濟顧問會主席Kevin Hassett指出,政府每停擺一星期,就會使季度成長減少0.13個百分點,這個數字比經濟顧問會原先估計的高一倍多。

有商界人士估計,停擺對經濟的打擊很可能不止一個季度,如果再持續下去,今年第一季度的增長可能是零。

停擺導致80萬聯邦顧員暫時無收入,他們被迫減少消費,甚至不敢消費,周邊生意即時受到波及。

而其他與聯邦機構有業務的商家,生意也停頓,影響所及,各行各業都受連累,有專家估計,所引起的漣漪效應,至少持續一年甚至更長。

有分析甚至估計,這場由邊界建牆費引起的歷來時間最長的政府關閉,會將美國推向經濟衰退。

