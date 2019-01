民主黨提法案 望5年內調升聯邦最低工資至15元

【KTSF 張麗月報導】

國會民主黨人提出一項法案,建議在5年內 將聯邦最低時薪工資逐步提高到15元。

這項叫做”提高工資法”建議,將聯邦最低時薪工資由目前7.25元,到2024年之前,每年逐步提高到15元,法案得到眾議長普洛西和參議院民主黨領袖舒默支持。

民主黨人打算以這項法案,來標榜他們為打工階層謀利益,從而刺激到經濟,並在對待工人方面,比特朗普和共和黨做得更好。

消息指出,這項法案就算在民主黨控制的眾議院通過,但未必在共和黨主導的參議院過關,而特朗普也有可能反對。

預料法案也會引來商界反對,美國商會就認為,如果工人的聯邦最低時薪提高到15元,小型商業會不勝負荷,可能迫住要削減僱員的工時。

聯邦最低時薪在2009年調整以來,已經失去一成的購買力,即是說十年前的7.25元,現在只值6.19元,比起1968年的聯邦最低時薪購買力最高峰時,今日的最低工資已經貶值至少4分之1。

爭取提高聯邦最低工資的行動,在2012年由紐約一班快餐業工人的示威行動而發起,此後全國都陸續有類似訴求,目標是時薪15元。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

