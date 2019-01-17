民主黨提法案 望5年內調升聯邦最低工資至15元

【KTSF 張麗月報導】

國會民主黨人提出一項法案，建議在5年內 將聯邦最低時薪工資逐步提高到15元。

這項叫做”提高工資法”建議，將聯邦最低時薪工資由目前7.25元，到2024年之前，每年逐步提高到15元，法案得到眾議長普洛西和參議院民主黨領袖舒默支持。

民主黨人打算以這項法案，來標榜他們為打工階層謀利益，從而刺激到經濟，並在對待工人方面，比特朗普和共和黨做得更好。

消息指出，這項法案就算在民主黨控制的眾議院通過，但未必在共和黨主導的參議院過關，而特朗普也有可能反對。

預料法案也會引來商界反對，美國商會就認為，如果工人的聯邦最低時薪提高到15元，小型商業會不勝負荷，可能迫住要削減僱員的工時。

聯邦最低時薪在2009年調整以來，已經失去一成的購買力，即是說十年前的7.25元，現在只值6.19元，比起1968年的聯邦最低時薪購買力最高峰時，今日的最低工資已經貶值至少4分之1。

爭取提高聯邦最低工資的行動，在2012年由紐約一班快餐業工人的示威行動而發起，此後全國都陸續有類似訴求，目標是時薪15元。

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