【i-CABLE】

加州大麻管理局通過新規例,允許在全加州範圍內實行大麻送貨服務,當中包括送貨到禁止銷售大麻的地方。

自加州去年娛樂大麻合法化後,有城市實施法規禁止大麻銷售,大麻公司和大麻使用者一直推動大麻送貨,即使送貨地點是大麻禁售區。

大麻管理局認為,加州民意已清楚表示支持允許州範圍大麻送貨。

大麻全州送貨的規定推出後,隨即遭到多個縣市、警察局長的反對,其他批評人士則指新規會讓大麻交易市場難以控制,同時削弱了各縣市政府對大麻的管控。

加州城市聯盟曾反對該新規定,指其罔顧地方法規或禁令衝突。

美聯社報導指,新規定的爭議可能會通過法律程序解決,或會在州議會再次審議。

