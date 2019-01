【i-CABLE】

哥倫比亞首都波哥大一間警察學院附近,週四發生汽車炸彈爆炸,至少9人死亡,多人受傷。

汽車燒剩支架,停在警察學院外一條馬路。警方封鎖現場調查,有目擊者指,爆炸發生時聽到巨響,附近建築物的玻璃都被震碎。

總統杜克與軍方高層官員趕回首都處理事件,他指國家不會屈服於暴力之下,會團結一致對抗恐怖主義,暫時未有組織承認責任。

