風暴吹襲灣區致水浸停電 兩人因塌樹亡

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區從週三下午開始至週四早上普降大雨,並伴隨大風,給道路交通造成嚴重破壞,超過34,000用戶停電,風暴也導致數人死亡。

一股超強的大氣河風暴,週三開始席捲灣區,造成多地發生水災,大樹倒塌意外。

水災嚴重的地區包括東灣奧克蘭(屋崙)7街,駛入南向880公路的入口,因為有3呎高積水而一度被迫關閉。

北灣Mill Valley的Manzanita Park & Ride停車場已完全變成澤國,有車被淹在水中無法開動。

在舊金山,Embarcadero一帶發生水災,東邊有一條行車道一度需要關閉,大風還吹倒Mission街近4街的一棵大樹。

東灣Walnut Creek則有一棵大樹連根拔起,並擋住了一戶民宅的車道。

北灣Mill Valley也有一棵倒塌的大樹,剛好擊中停在路邊的一輛車尾部,幸好車內的人坐在前邊逃過一劫。

在東灣Concord,一輛大貨車儘早8點在242號公路發生意外,阻塞了所有行車道,有90加侖柴油外洩,直到中午所有車道才重開。

Danville則發生山泥傾瀉,有道路一度需要封閉。

截至週四中午,舊金山國際機場因為大風,有184個航班延誤,48個航班要取消。

在南灣Santa Cruz山區Berry Creek Road一棵大樹倒塌,令周邊一些電纜也一起倒塌。

聖荷西Cambrian Park社區,大風吹倒一個公寓外面的大樹,電纜也同時倒塌,需要PG&E員工立即搶修,17號公路也有兩棵大樹倒塌,消防人員需要鋸斷樹木,清除道路障礙。

另外提醒駕駛人士,如果看到路中間有積水,應該讓車輛繞過積水,在17號北向Hamilton Avenue 出口,一輛白色名貴跑車Maserati就因引擎進水過多而壞掉,無法再開動。

在中半島280公路南向John Daly Blvd出口積水嚴重,汽車經過此處需要慢行,在Brisbane也有多棵樹木被大風吹倒,有待當局派員清理。

至於週三晚接近5點半,在奧克蘭被倒塌大樹擊中不幸身亡的男性,阿拉米達縣驗屍官現已確認死者是42歲的遊民Anthony Rippee,他當時在Ardley Avenue靠近580公路天橋。

在Mill Valley週三晚8點半,一輛停在路邊的汽車為躲避倒塌的大樹,開走時不幸撞倒另一名剛跟他講過話的鄰居,該鄰居最後傷重不治。

警方目前證實死者是52歲的Mill Valley居民Darren Malvin,根據Linkedln資料,Malvin是American Solar Corp的執行長。

