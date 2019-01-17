風暴吹襲灣區致水浸停電 兩人因塌樹亡

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區從週三下午開始至週四早上普降大雨，並伴隨大風，給道路交通造成嚴重破壞，超過34,000用戶停電，風暴也導致數人死亡。

一股超強的大氣河風暴，週三開始席捲灣區，造成多地發生水災，大樹倒塌意外。

水災嚴重的地區包括東灣奧克蘭（屋崙）7街，駛入南向880公路的入口，因為有3呎高積水而一度被迫關閉。

北灣Mill Valley的Manzanita Park & Ride停車場已完全變成澤國，有車被淹在水中無法開動。

在舊金山，Embarcadero一帶發生水災，東邊有一條行車道一度需要關閉，大風還吹倒Mission街近4街的一棵大樹。

東灣Walnut Creek則有一棵大樹連根拔起，並擋住了一戶民宅的車道。

北灣Mill Valley也有一棵倒塌的大樹，剛好擊中停在路邊的一輛車尾部，幸好車內的人坐在前邊逃過一劫。

在東灣Concord，一輛大貨車儘早8點在242號公路發生意外，阻塞了所有行車道，有90加侖柴油外洩，直到中午所有車道才重開。

Danville則發生山泥傾瀉，有道路一度需要封閉。

截至週四中午，舊金山國際機場因為大風，有184個航班延誤，48個航班要取消。

在南灣Santa Cruz山區Berry Creek Road一棵大樹倒塌，令周邊一些電纜也一起倒塌。

聖荷西Cambrian Park社區，大風吹倒一個公寓外面的大樹，電纜也同時倒塌，需要PG&E員工立即搶修，17號公路也有兩棵大樹倒塌，消防人員需要鋸斷樹木，清除道路障礙。

另外提醒駕駛人士，如果看到路中間有積水，應該讓車輛繞過積水，在17號北向Hamilton Avenue 出口，一輛白色名貴跑車Maserati就因引擎進水過多而壞掉，無法再開動。

在中半島280公路南向John Daly Blvd出口積水嚴重，汽車經過此處需要慢行，在Brisbane也有多棵樹木被大風吹倒，有待當局派員清理。

至於週三晚接近5點半，在奧克蘭被倒塌大樹擊中不幸身亡的男性，阿拉米達縣驗屍官現已確認死者是42歲的遊民Anthony Rippee，他當時在Ardley Avenue靠近580公路天橋。

在Mill Valley週三晚8點半，一輛停在路邊的汽車為躲避倒塌的大樹，開走時不幸撞倒另一名剛跟他講過話的鄰居，該鄰居最後傷重不治。

警方目前證實死者是52歲的Mill Valley居民Darren Malvin，根據Linkedln資料，Malvin是American Solar Corp的執行長。

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