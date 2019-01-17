風暴吹襲灣區致多地水浸塌樹　舊金山一捷運站短暫關閉

【KTSF 郭柟報導】

灣區週三受到一股大氣河風暴吹襲，各地出現水浸和樹木倒塌，阻塞公路的情況，舊金山有捷運站因為水浸一度關閉。

舊金山下午到處見有人撐雨傘，有市民表示，能解救乾旱所以不介意。

Civic Center捷運站一度因水浸要關閉，期間列車不停靠該站 ，但該站目前已重開。

南灣聖荷西市有大樹壓到一幢民居，屋主表示，週三早上在廚房時，聽到大樹倒塌時的巨響，工作人員需要用電鋸清除，不過建築物沒有大損毀。

Saratoga都有樹木倒塌在一個變壓器上，令附近130戶民居一度停電。

Santa Cruz山區附近下午發生山泥傾斜，17號公路兩條行車線一度被堵塞，其中一條已重開，不過交通仍然很擠塞，由於路面濕滑，有汽車打滑。

東灣方面，Lafayette市週三早上都有大樹倒塌在民居附近馬路上，有關當局已砍伐清理。

Diablo公路有汽車翻側，柏克萊市Grizzly Peak山區一帶被雨雲遮掩天空，但有人特地開車上去看雨景。

中半島的Sharp Park Road，在Skyline和Pacific Heights Blvd之間路段都因大雨關閉。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。