風暴吹襲灣區致多地水浸塌樹　舊金山一捷運站短暫關閉

【KTSF 郭柟報導】

灣區週三受到一股大氣河風暴吹襲,各地出現水浸和樹木倒塌,阻塞公路的情況,舊金山有捷運站因為水浸一度關閉。

舊金山下午到處見有人撐雨傘,有市民表示,能解救乾旱所以不介意。

Civic Center捷運站一度因水浸要關閉,期間列車不停靠該站 ,但該站目前已重開。

南灣聖荷西市有大樹壓到一幢民居,屋主表示,週三早上在廚房時,聽到大樹倒塌時的巨響,工作人員需要用電鋸清除,不過建築物沒有大損毀。

Saratoga都有樹木倒塌在一個變壓器上,令附近130戶民居一度停電。

Santa Cruz山區附近下午發生山泥傾斜,17號公路兩條行車線一度被堵塞,其中一條已重開,不過交通仍然很擠塞,由於路面濕滑,有汽車打滑。

東灣方面,Lafayette市週三早上都有大樹倒塌在民居附近馬路上,有關當局已砍伐清理。

Diablo公路有汽車翻側,柏克萊市Grizzly Peak山區一帶被雨雲遮掩天空,但有人特地開車上去看雨景。

中半島的Sharp Park Road,在Skyline和Pacific Heights Blvd之間路段都因大雨關閉。

