舊金山華裔婆婆遭毆打 警方公布匪徒素描（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山訪谷區88歲華裔婆婆被毆打案，警方週二公佈匪徒的素描。

警方表示，匪徒是個30多歲的非洲裔男人，身高約5呎6吋，身材瘦小。

警方表示，上週二早上6點45分左右，接報到Visitacion大街夾Cora街。

目擊者表示，看到一個可疑男子從住宅裡面的樓梯下來，離開住宅後，從Visitacion街向Bayshore大道方向步行離開。

警方相信匪徒進入住宅之前，在對面的公園襲擊88歲的黃奕愛，導致她頭部嚴重受傷，不省人事。

警方表示，黃奕愛目前仍然留院，有生命危險。

警方指出，匪徒襲擊黃奕愛之後，進入她的家裡，警方特別受害人調查組，一班調查員正在日以繼夜調查這宗嚴重傷人案。

舊金山警察協會懸紅一萬元，徵求緝拿匪徒歸案的資料，如果大家有任何線索，請致電警方24小時匿名熱線：(415) 575-4444，或發短訊到TIP411，短訊的開頭註明”SFPD”。

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