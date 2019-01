舊金山華裔婆婆遭毆打 警方公布匪徒素描（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山訪谷區88歲華裔婆婆被毆打案,警方週二公佈匪徒的素描。

警方表示,匪徒是個30多歲的非洲裔男人,身高約5呎6吋,身材瘦小。

警方表示,上週二早上6點45分左右,接報到Visitacion大街夾Cora街。

目擊者表示,看到一個可疑男子從住宅裡面的樓梯下來,離開住宅後,從Visitacion街向Bayshore大道方向步行離開。

警方相信匪徒進入住宅之前,在對面的公園襲擊88歲的黃奕愛,導致她頭部嚴重受傷,不省人事。

警方表示,黃奕愛目前仍然留院,有生命危險。

警方指出,匪徒襲擊黃奕愛之後,進入她的家裡,警方特別受害人調查組,一班調查員正在日以繼夜調查這宗嚴重傷人案。

舊金山警察協會懸紅一萬元,徵求緝拿匪徒歸案的資料,如果大家有任何線索,請致電警方24小時匿名熱線:(415) 575-4444,或發短訊到TIP411,短訊的開頭註明”SFPD”。

