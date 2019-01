【i-CABLE】

英國下議院否決針對首相文翠珊的不信任動議。

文翠珊獲得在脫歐表決中倒戈的保守黨議員及北愛爾蘭民主統一黨支持,在不信任動議過關,保住首相席位。

她將於下週一向國會提交替代方案,承諾會以積極態度,徵詢跨黨派資深議員意見,但由於各黨派議員仍有很大分歧,如何落實脫歐預料仍會困難重重。

