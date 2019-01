【i-CABLE】

敘利亞北部週三發生炸彈襲擊,多人死亡,包括4名美軍,另外有多名平民受傷。

事發地點鄰近曼比季市中心,一間餐廳損毀嚴重,街上滿布碎片,美軍表示,多名軍人在例行巡邏時遇襲。

極端組織伊斯蘭國承認責任,聲稱一名成員引爆身上的自殺式炸彈背心,目的是針對美軍為首的聯合巡邏隊。

這次是特朗普總統上月宣布由敘利亞撤軍後,首次發生針對美軍的襲擊,白宮表示特朗普已經知悉事件。

