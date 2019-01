【KTSF 梁秋玉報導】

南舊金山市中心上週五晚發生一宗持槍搶劫案,涉案匪徒仍然在逃。

案件發生在1月11日晚接近9點半,地點在Grand Avenue 400號路段的一間商店。

一個男子揮舞一枝手槍,要脅收銀員拿出現金給他,然後朝Grand Avenue西邊方向徒步逃走。

該名男子的族裔不明,身高約6呎,體重約175磅,頭戴無檐帽並遮住臉部,身穿黑色帶帽衫,帽子蓋住頭部,手帶白色乳膠手套,穿著黑色褲和白色鞋。

當局呼籲有線索的民眾與南舊金山警方聯絡,電話:(650) 877-8900。

