舊金山Oceanview區入屋劫案 持槍匪徒打劫華裔住戶（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Oceanview區週二凌晨發生入屋搶劫案,兩名蒙面持有手槍的匪徒,搶劫屋裡面的華裔事主,警方出動搜索現場一帶,可是匪徒已經逃走。

案發現場是Sagamore街200號地段,接近Alemany大道以及280公路,警方週二凌晨12點左右收到入屋搶劫案的報告,派出大批警員到現場,逐家逐戶搜索。

67歲華裔事主來自中國,他的兒子對本台表示,賊人破壞後門進入房子裡面。

警方指出,當時男事主在樓上的睡房睡覺,聽到樓下有聲音,於是下去查看,遇到兩名蒙了面、有手槍的賊人。

匪徒用槍指嚇事主,強迫他一同到樓上,匪徒搜掠了一個房間然後逃跑。

案發之後,男事主叫醒兒子報警,事主的兒子表示,賊人搶走他的錢包,裡面有信用卡,還搶走他的車匙,損失不到100元,案中沒有人受傷。

事主的兒子說,案發後,他們在後門安裝一個閘,防止再有賊人入屋。

警方抵達現場後,將事主和家人安置在屋外面,然後搜查住宅和附近一帶,有鄰居表示,警方也進入他們的家和後院調查

警方表示,賊人犯案時用頭巾蒙面,案發現場附近有許多華裔居住,如果市民有案件線索,請通知警方,匿名報案熱線:(415) 575-4444。

