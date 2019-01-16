舊金山Oceanview區入屋劫案 持槍匪徒打劫華裔住戶（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Oceanview區週二凌晨發生入屋搶劫案，兩名蒙面持有手槍的匪徒，搶劫屋裡面的華裔事主，警方出動搜索現場一帶，可是匪徒已經逃走。

案發現場是Sagamore街200號地段，接近Alemany大道以及280公路，警方週二凌晨12點左右收到入屋搶劫案的報告，派出大批警員到現場，逐家逐戶搜索。

67歲華裔事主來自中國，他的兒子對本台表示，賊人破壞後門進入房子裡面。

警方指出，當時男事主在樓上的睡房睡覺，聽到樓下有聲音，於是下去查看，遇到兩名蒙了面、有手槍的賊人。

匪徒用槍指嚇事主，強迫他一同到樓上，匪徒搜掠了一個房間然後逃跑。

案發之後，男事主叫醒兒子報警，事主的兒子表示，賊人搶走他的錢包，裡面有信用卡，還搶走他的車匙，損失不到100元，案中沒有人受傷。

事主的兒子說，案發後，他們在後門安裝一個閘，防止再有賊人入屋。

警方抵達現場後，將事主和家人安置在屋外面，然後搜查住宅和附近一帶，有鄰居表示，警方也進入他們的家和後院調查

警方表示，賊人犯案時用頭巾蒙面，案發現場附近有許多華裔居住，如果市民有案件線索，請通知警方，匿名報案熱線：(415) 575-4444。

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