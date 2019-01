使用銀行卡風險多 專家點出4大高危地點（視頻）

【KTSF 鄭麗娜報導】

使用銀行卡一直都有欺詐和信息被盜的風險,專家指出有4個風險相對較高的地點,提醒民眾提高警惕。

欺詐的風險到處都有,但是專家表示,有些地方風險更高,專家提醒,在4個地方應該高度警惕,防止信息被盜。

第一是戶外的ATM自動提款機,竊賊可以通過在真正的讀卡器上安裝微型讀卡器,輕鬆讀取用戶的銀行卡信息。

專家建議,使用零售店內部的提款機,風險會降低很多。

第二是加油站,專家表示,加油站是危險區域,原因是安全度低,因為交易過程的監督要求較低。

在加油站付費,最好的方法是用現金或信用卡。

第三是網上購物,專家表示,這可能是使用銀行卡最危險的地方,因為在交易過程中,會有黑客入侵的風險。

第四是酒吧和餐廳,當顧客把卡給服務生,到重新拿回卡後,完全不知道在這段期間,銀行卡的信息有沒有被復制。

在某些情況下,碰上詐欺時使用信用卡,比使用提款卡容易獲退款。

雖然欺詐隨時都有可能發生,時刻注意用卡的地點,保存提款卡付款信息,可以避免不必要的麻煩。

