使用銀行卡風險多 專家點出4大高危地點（視頻）

【KTSF 鄭麗娜報導】

使用銀行卡一直都有欺詐和信息被盜的風險，專家指出有4個風險相對較高的地點，提醒民眾提高警惕。

欺詐的風險到處都有，但是專家表示，有些地方風險更高，專家提醒，在4個地方應該高度警惕，防止信息被盜。

第一是戶外的ATM自動提款機，竊賊可以通過在真正的讀卡器上安裝微型讀卡器，輕鬆讀取用戶的銀行卡信息。

專家建議，使用零售店內部的提款機，風險會降低很多。

第二是加油站，專家表示，加油站是危險區域，原因是安全度低，因為交易過程的監督要求較低。

在加油站付費，最好的方法是用現金或信用卡。

第三是網上購物，專家表示，這可能是使用銀行卡最危險的地方，因為在交易過程中，會有黑客入侵的風險。

第四是酒吧和餐廳，當顧客把卡給服務生，到重新拿回卡後，完全不知道在這段期間，銀行卡的信息有沒有被復制。

在某些情況下，碰上詐欺時使用信用卡，比使用提款卡容易獲退款。

雖然欺詐隨時都有可能發生，時刻注意用卡的地點，保存提款卡付款信息，可以避免不必要的麻煩。

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