PG&E申請破產對山火災民及消費者有何影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

太平洋煤電公司(PG&E)曾在2001年無力償還巨額債務,宣布破產,如今再度申請破產保護,對於去年和前年北加州多起山火的火災受災戶,後續的求償行動會如何影響?消費者又是否會受到衝擊?

PG&E在宣布準備申請破產的聲明當中提到山火的部分,提到會在法院監督的過程中,公平、有序和快速的解決2017和2018年加州山火的潛在責任問題,又承諾會幫助受災戶的重建過程。

不過除此之外,並沒有提出具體說明。

業界分析指出,PG&E這次申請破產,主要是為山火有關訴訟的賠償預作準備。

加州消防局檢查員將前年北加州數十起山火,歸咎於PG&E的設施導致。

去年底導致至少88人死亡的北加州Camp山火,也遭當局調查是否為PG&E的設備所引燃 ,加州司法部長並下結論指,如果確定跟PG&E有關,將追究損害賠償和刑事責任。

面對廣泛的求償訴訟和政府調查,該公司估計潛在的賠償額將超過300億美元。

在PG&E申請破產保護後,將由法院來決定債務要如何處理,當債務金額超過其支付能力,法院將決定債權人能分配到多少錢。

有分析認為,最終可能會由加州州長紐森以及加州公用事業委員會找出其他的辦法,來支付受災戶的理賠。

就像去年9月,時任加州州長布朗簽署一項法案,允許加州公用事業委員會讓PG&E發行公債,來支付其事故責任賠償,並由PG&E用戶來償還公債,不過該法律僅適用2017年的大火,不包括去年的Camp山火。

至於PG&E的破產是否會使得電費帳單調漲?目前還不清楚,也需要等待法院的裁定,如果法院批准PG&E降低債務責任,那麼轉嫁到用戶身上的費用也會降低,甚至不會影響。

而如果法院裁定PG&E需要借錢來還債,可能也會影響到電費,不過電費漲價都需要州府公用事業委員會批准。

PG&E也曾經在2001年因為電力價格飆漲,無力償還90億元債務而申請過破產,直到2004年才解除,這次再度申請破產,PG&E已經與潛在的借貸方商議,確保將獲得55億元融資支付這次破產所需的經費。

