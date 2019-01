【KTSF】

南灣山景城(Mountain View)警方週一公佈自去年10月起,至今一共拘捕了7名涉嫌偷竊郵件包裹的人。

警方自去年10月起到本月12日,一共拘捕了7名疑犯,在部分疑犯身上除了找到偷來的郵件包裹外,還有偽造的郵局萬能鑰匙、偽造加州駕駛證等,部分疑犯更涉嫌入屋爆竊。

警方指當局自去年8月起調查市內一系列的郵件包裹失竊案,當局表示,疑犯經常拿著空的行李袋,走入市內一些公寓大樓,並使用偽造的郵局萬能鑰匙,打開大樓內的郵箱,偷取郵件和包裹。

當局表示,會繼續調查和確認更多疑犯,呼籲居民每日都查郵箱和去郵件,如發現任何郵件失竊,要立即報警。

