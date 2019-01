【KTSF】

灣區週三有暴風雨來襲,灣區捷運(BART)位於舊金山的Civic Center站下午因為水浸,車站一度需要封閉。

捷運當局是於下午2時49分接獲水浸報告,受影響地點包括月台和車站大堂,列車經過車站時一度不能停站。

至下午3時25分,捷運當局表示,水浸問題已解決,Civic Center已重開,服務恢復正常。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。