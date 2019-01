【i-CABLE】

美國中西部廣泛地區受暴風雪吹襲,增至至少7人死亡,20萬人電力供應一度中斷,北卡羅萊納州宣布進入緊急狀態。

肯塔基州一個國際機場有飛機降落後,懷疑因為風雪關係,路面濕滑,滑出跑道,無人受傷,在華盛頓逾250班航機取消。

暴風雪於週日吹襲,由中西部趨向中大西洋地區受惡劣天氣影響,多個州份包括弗吉尼亞州發生逾300宗交通意外,令暴風雪死亡人數增至最少7人,亦有小孩”雪中作樂”。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。