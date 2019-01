【KTSF】

灣區住房危機日益嚴峻,而在矽谷的核心地帶,一個住屋單位以1,500元的價格租出,住客竟然是兩隻貓。

貓的主人是Victoria Amith,今年她剛剛入讀南加州一所大學,因為無法帶貓入住學校宿舍,而她爸爸雖然住在灣區,但因為他未婚妻的狗未能與兩隻貓和平共處,所以需要為兩隻小貓尋找臨時住所。

結果Amith的父親出手,決定為兩隻小貓租住他友人屋後一個單位,面積有425平方英呎,月租1,500元,低於聖荷西的studio開放式公寓平均月租1,900元,內有洗手間和淋浴間,有蘋果電視,不過就無廚房。

Amith說,這是暫時性的安排,到本學年結束後,她會找別的地方與貓同住。

