特朗普上任後與普京多次對話 內容全沒記錄

【i-CABLE】

《華盛頓郵報》報道,指特朗普總統曾隱瞞過去與俄羅斯總統普京的對話內容,指連高層官員都無法得知兩人傾談細節,華府亦沒有詳細記錄,特朗普否認隱瞞,又批評有報道指聯邦調查局曾調查他是否為俄羅斯工作是侮辱他。

特朗普與俄羅斯以及普京的關係一直撲朔迷離,每次兩人在國際場合碰頭或舉行峰會,交流細節都備受關注。

《華盛頓郵報》引述,現任及前任華府官員指特朗普上任兩年來與普京5次見面,竟然沒詳細記錄會談內容,甚至有白宮高官不清楚他們曾討論甚麼。

前年特朗普在德國漢堡首次以美國總統身分會見普京,只有時任國務卿蒂勒森及傳譯員隨行,峰會後、蒂勒森對外簡報會面內容,但報道指連白宮顧問及國務院高層想了解更多細節均遭到拒絕,才得知特朗普沒收傳譯員的筆記,更下令對方不要告訴其他官員他和普京討論甚麼。

二人去年在芬蘭赫爾辛基再舉行峰會,特朗普更不容閣員及顧問參與,部份官員事後亦無法得知內容。

報道引述前官員形容,對比歷任總統,特朗普的做法不尋常。

特朗普則指報道荒謬,否認有任何隱瞞,強調自己的對俄立場較任何其他總統都要強硬。

報道曝光前一日,《紐約時報》指聯邦調查局在特朗普前年解僱時任局長科米後,曾調查他是否秘密為俄羅斯工作。

領導眾議院外交委員會的民主黨議員表明將召開聽證會,了解特朗普及普京的關係。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。