【KTSF】

特朗普總統週五發推文表示,會幫助持有H-1B工作簽證的外國勞工成為美國公民。

特朗普表示, 將會對現時H-1B工作簽證作出改變,令外工更容易和肯定可以留在美國居住,以及提供途徑成為公民,目的是想鼓勵更多專才留在美國發展事業。

移民局每年發出65,000個H-1B簽證名額,另外有2萬個名額提供予持有碩士或以上學歷人士。

矽谷多間高科技公司過去不斷遊說增加每年H-1B名額,但是有反對聲音就斤責一些公司可能會藉騁用較低人工的外工,取替美國本土員工。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。