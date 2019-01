【KTSF 張麗月報導】

聯邦政府局部關閉進入第24日,成為歷來最長,特朗普仍強調不會退縮,一定要建邊界圍牆。

特朗普週一說:”我絕對不會退縮,我不需要這鬥爭。”

特朗普敦促民主黨人重返談判桌,以便盡快結束聯邦政府停擺。

他也表明,無必要運用緊急權力去建牆,有國會共和黨人認為,先重開政府,然後才再打算,但特朗普已拒絕。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。