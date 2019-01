被指與俄羅斯關係密切 特朗普稱從未為俄政府工作

【KTSF】

特朗普總統週一公開表示,他從來沒有為俄國政府工作。

特朗普說:”我從未替俄國工作,不僅從未替俄國工作,還認為你有此一問乃是不雅,因為整件事前就是惡作劇。”

特朗普週一回應記者追問,事情的起因是《紐約時報》在上週五報導,2017年,時任FBI局長James Comey正調查俄國干預2016大選的事,特朗普炒了Comey,FBI就展開調查特朗普是否俄國特務。

而在週末,特朗普致電Fox電視一個節目,主持人問他是否有替俄國工作,他沒有正面回答,只是說,這個提問很冒犯他。

特朗普說:”我認為這是我被問到的最冒犯之事,我認為那是最冒犯的文章,如果你有讀那篇文章,你會見到他們完全無料到。”

這件事情,加上之前《華盛頓郵報》指特朗普對2017年在德國漢堡20國集團峰會上,他與俄國總統普田單獨會談有所隱瞞,當中包括要求在場的翻譯員不要多言。

該次會談兩人到底說了什麼,連美國官員都不知道,白宮也不知如何解釋,只是說當時特朗普憂慮有人洩露國家安全機密。

去年他在赫爾申基與普田再會談後,聲稱普田強烈否認俄國干擾2016美國大選,他沒有理由不相信普田的話。

特朗普當時說:”普田總統說,不是俄國做的,我看不見任何理由俄國會做。”

而最近他宣布從敘利亞撤出美軍,此舉被視為將敘利亞拱手讓與俄國,國防部長馬蒂斯為此劈砲辭職,這些事情都加深公共輿論認為,他同俄國有不可告人的關係。

不過至今為止,未有公開的證據顯示,他是俄國代理人,而通俄案的調查也未作出這方面的結論。

